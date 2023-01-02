Çayırova Belediyesi 2022'de 417 madalya, 15 kupa kazandı

Futbolda U14, U16 ve U18 kategorilerinde 3 şampiyonluk kazanıldı. Çayırova Belediyesi Basketbol takımı Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak müzeye 1 kupa kazandırdı. Basketbol takımı 2022-2023 sezonunda TBL 2. Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele ederken, oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanarak namağlup lider durumda zirvede yer alıyor.

Çayırova Belediyesi karate ve yüzme branşlarında 2022 yılında toplam 329 madalya kazanarak altın dönemini yaşadı. Yüzme branşında bu yıl toplamda 188 madalya kazanma başarısı gösterirken, bunlardan 91 tanesi altın madalya oldu.

Çayırova Belediyesi karate branşında da 2022 yılına damga vurdu. Karatede 46 altın, 38 gümüş, 57 bronz madalya olmak üzere toplamda 141 madalya kazanıldı. Karate takımı ayrıca 2022 yılında katıldığı organizasyonlardan 3 kupa kazanma başarısı gösterdi. Sporda 9 farklı branşta yer alan Çayırova Belediyesi farklı kategorilerde de başarılara imza attı. Boks ve kickboks branşlarını aktif hale getiren Çayırova Belediyesi, bu branşlarda toplamda 40 madalya kazandı. Cimnastikte 6 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazanılırken, ayrıca bu branşta 7 kupa kazanıldı. Halk oyunları branşında 2022 yılı 12 madalya ve 1 kupa başarısı ile tamamlandı.