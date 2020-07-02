Çayırova Belediyesi meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Çayırova Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında komisyon üyelerinin seçimi yapıldı.

Çayırova Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşti. Yoklama ve meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarıyla başlayan toplantıda Başkan Çiftçi, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılı denetim komisyon raporuyla ilgili bilgilerin verildiği toplantıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinde revize yapılması oy birliği ile kabul edildi. Pandemi dolayısıyla mağduriyet yaşayan pazarcı esnaflarının işgal harçlarında indirim yapılması maddesi ile 2019 yılı gelir-gider kesin hesapları maddesi plan bütçe komisyonuna havale edilirken, Çayırova Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 7 Temmuz Salı günü saat 15.00'de Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşecek.