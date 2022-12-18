Çayırova Belediyesi namağlup liderliğini sürdürüyor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, evinde karşılaştığı Gaziantep Gençlik Spor'u 69-57 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol 2. Ligi 6. haftasında Çayırova Belediyesi ile Gaziantep Gençlik Spor karşı karşıya geldi. Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan Çayırova Belediyesi puanını 12'ye yükseltti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip ilk periyodu 21-13 önde bitirirken devreyi de 37-35 önde tamamladı. İkinci yarı bambaşka bir kimliğe bürünen yeşil-beyazlılar taraftarının da desteğiyle maça ağırlığını koydu. Final periyoduna 53-45 önde giren Çayırova temsilcisi maçı 69-57 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı.

Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol 2.Ligi 7. hafta mücadelesinde 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Pizza Bulls CO takımı ile karşılaşacak.