Çayırova Belediyesi, Nazilli Belediyesi'ni 86-73 mağlup etti

Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde 3.hafta müsabakaları oynandı. Çayırova Belediyesi deplasmanda karşılaştığı Nazilli Belediyesi'ni 86-73 mağlup etti.

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Çayırova Belediyesi ligdeki 3. maçını da kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Ligin ilk iki haftasında Semt 77 Yalova Acarspor ve Teşvikiye Spor Kulübü'nü yenen yeşil beyazlılar, Nazilli Belediyesi karşısında namağlup unvanını korudu. Mücadeleyi Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan takip etti.

Başantrenör Metin Gezginci'nin öğrencileri istikrarlı oyununu sürdürerek sezonun 3. haftasında da rakibine geçit vermedi. Maça hızlı başlangıç yapan yeşil beyazlılar, ilk yarıyı 51-40 önde tamamladı. Güzel oyununu ikinci yarıda sürdüren Çayırova Belediyesi 13 farkla Nazilli Belediyesi'ni mağlup etti.