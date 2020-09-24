Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Çayırova Belediyesi 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' ile ilgi başarılı çalışmaları nedeniyle 'Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması için çalışmalarını tamamlayan Çayırova Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Belgesi' aldı. Çayırova Belediyesi ilk olarak 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi' yönetmeliğini hizmet binasında uygulamaya soktu. Binadaki katlara ikili ve dörtlü gruplar halinde Kağıt-Karton, Plastik, Metal, Cam ve evsel atık kumbaraları yerleştirildi. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personelin masa altlarında bulunan bireysel çöp kovaları da kaldırılarak katlarda yer alan ayrıştırma kumbaralarına atılıyor. Atık Getirme Merkezi'nde biriktirilen atıklar ise bertaraf ve geri dönüşüm için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara teslim ediliyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir kent için 'Sıfır Atık' projesini ilçe genelinde de yaygınlaştırmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, geri dönüşüm alanında toplumsal bilinci yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.