Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 1. Lig'ine yükselmeyi garantiledi

Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarı final son maçında evinde rakibini 96-69 yenerek, Türkiye Basketbol 1. Lig'ine yükselmeyi garantiledi.

İki yılda büyük başarılar elde eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Basketbol Takımı, birinci lige yükselmeyi garantiledi. Türkiye Erkekler Besketbol 2. Ligi'nde C grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Çayırova Belediyesi rakiplerini tek tek yenerek yarı finale kalmayı başardı. Yarı final ilk iki maçında sahasında İstanbul Efendileri 'ne yenilen Çayırova Belediyesi, deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak final umudunu son maça taşıdı.

27 Mayıs Cuma günü Çayırova Kapalı Spor Salonu'na İstanbul Efendileri ile yarı final son maçına çıkan ve tüm periyotlarda üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 96-69 galip ayrılarak hem finale adını yazdırdı hem de birinci ligi garantiledi.

İki yıl önce amatör olarak başlayan ve 2022 yılında erkekler bölgesel basketbol ligi kupasını müzesine getiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Kapaklıspor ile 31 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu'nda final maçına çıkacak. Çayırova Belediyesi son müsabakayı da kazanarak şampiyonluk kupası ile Çayırova'a dönmek istiyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yarı final son maçını tribünden izleyerek takıma destek oldu. Göreve geldiklerinde kente sporu sevdirecek ve geliştirecek etkinlikler yaptıklarını, yeni atılım ve yatırımlarla Çayırova'yı spor kenti yaptıklarını ifade eden Çiftçi, iki yıl önce sokak basketbolu ile başlayan serüvenin başarılarla sürmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Çiftçi, sezon boyu mücadele ederek finale kalan ve birinci ligi garantileyen oyuncuları, kulüp yöneticilerini, teknik kadroyu ve desteğini esirgemeyen tüm taraftarlara teşekkür etti.