Çayırova Belediyesinde erken bayram

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Belediyede düşük ücretle çalışan personelin ücretlerini iyileştirmek ve işçiler arasında ve ücret adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan toplu iş sözleşmesi imza töreni başkanlık makamında gerçekleşti. Sendika ile Toplu İş sözleşmesini imzalayan Başkan Çiftçi, “Hizmet İş sendikası ile işçilerimizin hepsini kapsayan güzel bir sözleşme oldu. İşçilerimizin adil ortamda çalışması için güzel bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli şube Başkanı İdris Ersoy ise enflasyondan doğan mağduriyete değinerek, “Çayırova Belediyesinde çalışan işçilerimizin 2018 enflasyon farkından doğan mağduriyetini en üst seviyede giderecek bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Güzel bir çalışma oldu. Belediye başkanımıza işçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düşük ücret alan personele oransal olarak daha fazla artış imkanı sağlayan sözleşmeye yansıyan ücret artışları işçilerin Temmuz maaşları ile birlikte hesaplarına yatacak.