Çayırova Belediyesinde yılın ilk meclisi yapıldı

Çayırova Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, projelere değinen Başkan Çiftçi, "Çayırova Devlet Hastanesi olmak üzere, Çayırova Kent meydanı Engelliler Merkezi, sağlık ocağı gibi pek çok projemize inşallah start vermiş olacağız. Bu arada belediyemizin borçlarını da yönetebilir bir aşamaya getirdik. Tasarrufa önem verdik. Belediyemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak halkımızın hizmetine sunduk. Araç filomuza 26 araç dahil ederek gücümüze güç kattık" dedi.

Meclis üyelerinin söz almalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Sözleşmeli personellerin aylık ücreti ve zabıta personelinin mesai ücretinin belirlendiği toplantıda, salgın hastalık dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının personel, araç ve malzeme taleplerinin karşılanması için Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye yetki verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 7244 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde belediye tarafından kiraya verilen, faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira bedeli alınmaması, kapalı kaldıkları süre kadar sözleşmelerinin uzatılması ve kirasını peşin ödemiş olanların kira bedellerini sonraki aylarda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Kütüphane yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yer tahsisinin yapıldığı toplantıda, Soma Madeni Şehitleri Parkı içinde bulunan yapı Türkiye Yeşilay Vakfı'na tahsis edildi.