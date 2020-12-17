Çayırova Belediyesi'nden borç yapılandırma açıklaması

00 ile 21.00 saatleri arasında açık olduğunu duyurdu.

Çayırova Belediyesi, vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında vatandaşların ödemelerini yapabilmesi amacıyla hafta sonu veznelerini açık tutacak. 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, para cezaları gibi borcu bulunan vatandaşlar, peşin ve taksit seçenekleri ile yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.