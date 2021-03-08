Çayırova Belediyesinden CHP'li başkana ‘tuğra' yanıtı

Osmanlı tuğralı saati ilçeden kaldırma kararıyla tartışmalara yol açan Antalya'nın Gazipaşa Belediyesine yanıt Kocaeli'den geldi. Çayırova Belediyesi, sosyal medya hesabından en işlek caddelerden birinde bulunan tuğra heykelini paylaşarak, “Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası her zamanki yerinde” dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin belediye başkanı tarafından bulunduğu yerden kaldırılması ülke genelinde tartışmalara neden olmuştu. Belediye meclis toplantısında da tartışmalara neden olan konuyla ilgili CHP'li Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Osmanlı kasabası değiliz. Tamam, atalarımızdır, saygımız sonsuz ama Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş bir yer değil ve burada Osmanlı eserleri de yok. Çok arzu ediyorsanız tuğrayı başka bir yere taşıyabiliriz” demiş, yerine ilçeye adını veren Atatürk'ü, havaalanını ve Gazipaşa'yı hatırlatan bir görsel koymayı planladıklarını söylemişti.

Çayırova Belediyesinden Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz'a yanıt

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a Kocaeli'nin AK Partili Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den yanıt geldi. Çayırova Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası heykelini paylaştı. Paylaşımda “Şanlı geçmişimizden aldığımız mirasla geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası her zamanki yerinde” notu ile Gazipaşa Belediyesi'ne göndermede bulunuldu.