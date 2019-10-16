Çayırova Belediyesi'nden kış öncesi yoğun mesai

Çayırova Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde ilçe genelinde asfalt, yama, bordür, parke çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi'nde sıcak asfalt uygulaması ile üstyapıya kavuşan sokakların bordür çalışmalarına devam eden ekipler, bir taraftan da Şekerpınar Mahallesi'ndeki stadyum bölgesinin çevresinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi, üstyapı yatırımlarının bir ayağını da Şekerpınar Mahallesi'nde sürdürüyor. Şekerpınar Stadyumu çevresindeki sokaklarda üstyapı çalışmalarına başlayan, PMT serimi ile ve bazı sokaklarda sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, kısa bir süre sonra bu alandaki çalışmasını da tamamlayacak.

İlçe genelinde PMT, asfalt, yama, kilit taşı, parke yol, kaldırım gibi üstyapı yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Çayırova Belediyesi, altyapısı eksik olan noktalarda da İSU ile çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Geçit Sokak ve çevresindeki sokaklarda süren kanalizasyon çalışması kapsamında altyapı uygulaması sürüyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çevredeki esnaf ve vatandaşların isteği üzerine Yenimahalle Fatih Caddesi'nde trafik sıkışıklığına neden olan halk otobüsleri durağında yapılan genişletme çalışmalarının ardından bir diğer çalışmada Kent meydanı alanı yanındaki caddede devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünce yapımı devam eden genişletme çalışmaları kapsamında otobüslerin rahatlıkla kullanabileceği bir büyüklükte cep durak inşa ediliyor.