Çayırova Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi kuruldu

Belediye personellerinden oluşan 21 kişilik ekip, AFAD yetkililerinden teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Sınava tabii tutulacak ekip, sınav sonrası akreditasyon belgesi alarak bölge ve yurt genelinde hizmet verebilecek.

Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekibine AFAD yetkilileri tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Ekipler, tatbikat yaparak enkaz altında kalan bir kişinin hayata tutunmasını sağladı. Ekip liderleri tarafından organize edilen arama kurtarma ekibi, yapılan doğru planlama sonrasında enkaz alanında çalışarak yaralı kişiyi kurtardı ve tatbikatı başarıyla sonuçlandırdı. Belediye bünyesinde oluşturulan 21 kişilik ekip, yangın, sel gibi felaketlerde vatandaşların yardımına koşacak.