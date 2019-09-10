Çayırova Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül'de başlıyor

Çayırova Belediyesi'nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz ders destek programları ve çeşitli konularda kurs hizmeti veren Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamlandı. 16 Eylül Pazartesi günü kayıtların başlayacağı Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri, 7 merkezde 9 mahalleye hizmet verecek. 6 Ekim'de 30'dan fazla branşta eğitimlerine başlayacak olan bilgi evlerinde, eğitim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, beceri ve mesleki eğitim kursları da yer alacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ders Türkçe, matematik, fen bilgisi, İngilizce alanında uzman, seçkin öğretmen kadrosu tarafından kurslar verilecek.

Sportif etkinlikleriyle de göz dolduran Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri'nde futbol, basketbol, voleybol, karate, boks ve jimnastik branşlarında eğitim almak isteyen öğrencilere uzman eğitmenlerce ücretsiz hizmet veriliyor. Öğrenciler, özel olarak hazırlanmış bilgisayar sınıflarıyla da güvenli internet ve bilişim imkanından faydalanabiliyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra velilere yönelik ücretsiz çeşitli kurslarla hizmet verilecek. Okuma Yazma kursundan Kur'an-ı Kerim kursuna, spordan el sanatları kurslarına, meslek kurslarından sanat kurslarına kadar birçok branşta açılan kurslardan Çayırovalılar faydalanacak.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri, ana derslerin yanında kişisel gelişim ve hobi kurslarıyla da gençlerin ilgisini çekiyor. Bilgi evlerinde ilköğretim, lise ve üniversiteye hazırlık gruplarına ders desteğiyle beraber yeteneklerini keşfetme, ilgi alanlarında kendini geliştirme fırsatı sunuluyor. Merkezlerde, ilköğretim öğrencileri için mental aritmetik, mental İngilizce, resim, gitar, hızlı okuma, zeka oyunları, bağlama, ses eğitimi, koro ve ritim alanlarında kurslar olacak. Uzman eğitmenler tarafından, lise ve üniversiteye hazırlanan tüm gençler için tarih, fizik, kimya, biyoloji konularında ders anlatımı, etüt ve soru çözümleri yapılacak.

Tüm bu derslerin yanında sosyal hayatlarını destekleyecek resim, bağlama, gitar, ses eğitimi, ritim, el sanatları, örgü oyuncak, sanatsal tasarım, işaret dili eğitimi, Arapça, Autocad, web tasarım kursları da yer alacak. Gençlerin ortak yaşam alanı haline gelen zengin kütüphanesi ve bilgisayar odalarıyla Gençlik Merkezi'nde de üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sınava hazırlık kursları düzenli bir şekilde verilecek.