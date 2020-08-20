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Çayırova, budayarak gübre üretiyor

Çayırova Belediyesi, budama mevsiminde ağaçlar ve bitkilerden elde etmiş olduğu dal atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor.


Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaç ve bitkilerden çıkan dalların gübre olarak kullanılmasını sağlıyor. Yapılan uygulama, atıklardan geri kazanım sağlarken Park ve Bahçeler ekipleri çalışmalarında kullanacağı gübreyi kendi üretiyor. Budama mevsiminde ağaçlardan alınan dalların özel bir makine ile parçalanıp öğütülmesi ve doğal gübrelerle karıştırılarak depolanması ile başlayan çalışma, fermantasyon ve olgunlaşma süreci ile devam ediyor.


Belirli aralıklarla sulama ve havalandırma uygulamasından da geçen atıklar, 8 ay gibi bir süre içerisinde kompost gübreye dönüşüyor. Çayırova Belediyesi bu kapsamda üretmiş olduğu kompost gübreyi fidan dikimleri başta olmak üzere, parklarda, kavşak peyzajında ve birçok alanda kullanıyor.

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