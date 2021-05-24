İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çayırova Çiftlik Caddesi Kavşağı trafiğe açıldı

Çayırova Çiftlik Caddesi’nde daha güvenli ve kolay ulaşım için inşa edilen kavşak çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.

Çayırova Çiftlik Caddesi'nde daha güvenli ve kolay ulaşım için inşa edilen kavşak çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı.


Tam kapanma döneminde alt ve üstyapı işlerinde çalışmalar gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Çiftlik Caddesi'nin Şifa Mahallesi, D-100 ve Yeni Mahalle kesiminde inşa edilen kavşağı tamamlayarak trafiğe açtı.


Eski halinde trafikte düzensizliğine ve trafik akışında yavaşlamaya neden olan kesiminde inşa edilen yeni kavşak kaldırdı. İnşa edilen kavşak ile birlikte Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova Yeni Mahalle arasındaki trafik daha güvenli hale geldi. Ayrıca bu yerlerden D-100 Karayolu'na ulaşım da artık daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanacak.


Dönel kavşak çalışmasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çevre düzenlenmesinin tamamlanması ile kavşak görsel açıdan da daha zengin bir hal alacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.