Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak

KOCAELİ (İHA) – Çayırova'ya yapılması planlanan Devlet Hastanesinin yeri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin girişimleri sonucu değiştirilerek, merkeze yakın bir yere getirildi.

Gerek seçimden önce gerekse de seçimlerden sonra Çayırova halkının hastanenin yerinin değiştirilmesini talep ettiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkın beklentileri üzerine biz de üzerimize düşeni yaptık. Alternatif hastane yerlerinden en uygun olanının imar tadilatlarını hazırlayıp Büyükşehir Belediyesine gönderdik. Devlet hastanemizin yer değişikliği Büyükşehir meclisimizde onaylandı. ”dedi

“Halkımızın talepleri ve öncelikleri bizim de önceliğimiz” diyen Bünyamin Çiftçi, yeni hastane yerinin merkeze yakın, hakim bir tepede belediye binasına bin 500 metre mesafede herkes tarafından kolay ulaşılabileceğini belirterek, eski hastane yerinin ise konum olarak otobanın dibinde ve çukur bir alanda olup hastane ve ulaşım yönünden uygun bir yer olmadığını, bu yüzden hastane yerinin değiştirildiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim Ayı olağan meclis toplantısında görüşülen hastanenin yeni yeri oy birliği ile mecliste kabul edildi.

Konuyla ilgili gelen talepler üzerine hastane projesine öncelik verdiklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda göreve geldikten sonra hastanenin merkezi bir yere yapılması noktasında bir çalışma yaptık. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse de ilimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçe halkımızın rahatça ulaşabileceği alternatif üç yer belirleyerek hem Sağlık Bakanlığına hem de Büyükşehir Belediyemize sunduk. Ekim ayı meclis toplantısında gündem maddesi olan hastanemizin yeri mecliste oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize ve meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çayırovamıza hayırlı ve uğurlu olsun ”dedi.

Bundan sonraki süreci de çok yakından takip edeceklerini belirten Başkan Çiftçi, bir an önce inşaatın başlaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.