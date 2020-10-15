Çayırova Emek Mahallesi'ne 17 bin ton asfalt serildi

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'ne 17 bin 209 ton asfalt serdi.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle halkının yol konforunu artırmak için hummalı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Hizmetleri aciliyet ve öncelik sırasına göre gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Emek Mahallesi sakinlerinin yol konforu arttı. Fen İşleri Ekipleri, 2019 ve 2020 yılının ilk 10 ayında Emek Mahallesi'nde önemli üstyapı çalışması gerçekleştirdi. 475 metre yağmur suyu hattı, 155 m3 taş duvar, 24 bin 780 metrekare kilitli parke taşı, 320 metrekare parke taşı, 21 bin 219 metre bordür, 26 bin ton PMT'nin serildiği Emek Mahallesi'nde toplam 17 bin 209 ton asfalt çalışması yaptı.