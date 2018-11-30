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Çayırova kavşağı yeşilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Kavşağı’nda çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Kavşağı'nda çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan noktaları ulaşım açısından elverişli hale getirirken bu alanları yeşillendirerek kentin doğasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Çayırova Kavşağı'nda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çevre düzenlemeleri çalışmaları, 50 bin metrekare alanda devam ediyor. Çalışmalarda 5 bin çalı, 300 adet büyük ağaç dikilip ve 5 bin metrekarelik alana çim tohumu ekildi. Çalışmalarla tamamlandığında kavşağın düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

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