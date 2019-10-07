Çayırova Kitap Fuarına büyük ilgi

4 Ekim Cuma günü kitapseverlere kapılarını açılan kitap fuarında hafta sonu yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

Seçkin yazarların katılımı gerçekleşen kitap fuarına Çayırova ve çevre ilçelerden büyük ilgi var. Yazarların söyleşi ve imza günü düzenlediği kültürel organizasyon ilçeye önemli bir hareket getirdi. Kitapseverlerin akın ettiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 10 gün sürecek etkinlikte hafta sonu yazarların gerçekleştirdiği söyleşi ve imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında beslenme uzmanı Özlem Akın Uzunhasanoğlu “ Diyet Ettim Sağlıklı Beslenmeye” konulu söyleşi gerçekleştirerek söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.

Kitap fuarının üçüncü gününde ise söyleşi ve imza gününe katılan Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'e hayranları büyük ilgi gösterdi. “Ruha dokunan Öyküler Eşliğinde” konulu söyleşi gerçekleştiren Nurullah Genç'in etkinliğini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'de takip etti. Program sonunda Başkan Çiftçi, yazar Genç'e teşekkür edip, plaket taktim etti.