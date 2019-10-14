Çayırova Kitap Fuarında 150 bin kitap satıldı

4-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Çayırova Belediyesi birinci kitap fuarı ilçeye önemli bir kültürel hareketlilik getirdi. 60 yayın evinin 200 bin kitapla katıldığı, 40 yazarın söyleşi ve imza günü gerçekleştirdiği fuardan son derece memnun olduğunu söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe ve bölge halkının fuara olan ilgisi, yayın evi ve yazarların memnuniyetinin kendilerini de mutluğu ettiğini belirterek, yayın evlerinden aldıkları bilgiye göre 50 bin ziyaretçi ve 150 bin kitap satılmasının ilk olmasına rağmen çok önemli olduğunu, gelecek yıllarda daha fazla yayın evi yazarla geleneksel hale getirecekleri fuara katılımın yüksek olması için çalışacaklarını söyledi.

25 bin öğrenci ziyaret etti

Fuar öncesinde 20 bin öğreniciye kitap kumbarası dağıtıklarını, öğrencilerin biriktirdikleri paralarla fuardan kitap almalarını kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, 10 gün içinde ilçemizdeki 25 bin öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini kaydetti.

İmkanları eğitim için sefer edeceğiz

En büyük yatırımın, insana eğitime ve geleceğe olan yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, ”İrfan medeniyetimize ve kültürel kodlarımıza sahih çıktığımız müddete hiçbir zaman sırtımız yere gelmeyecek. Bizler Çayırova'nın yarınları olan çocuklarımın geleceği için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” dedi

İlçemize değer kattı

İlçemize ve bölgemize değer katan, seçkin yazarlarımızın Çayırova'yı tanıması ve anlatması açasından güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, “Bu yıl attığımız bu eğitim ve kültür tohumun, önümüzdeki yıllarda bereketli bir şekilde filizlenip yeşermesini ve geleceğimizin de bu tohumun yücelttiği çınarlarda gölgelenmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Başta yazarlarımız olmak üzere yayın evlerine ve kıymetli vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.