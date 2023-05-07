Çayırova sergisinin sürpriz ziyaretçisi TOGG oldu

Çayırova'da KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergilerin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOGG ile katılarak sürpriz yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), ilçe sergilerinin açılışına tüm hızıyla devam ediyor. İzmit, Gebze, Darıca, Gölcük, Karamürsel sergilerinden sonra Çayırova ilçe sergisini de büyük bir coşku ile açan KO-MEK, kursiyerlerinin el emeği göz nuru eşsiz ürünlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılışa yerli ve milli otomobil TOGG ile gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açılışa katılan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kursların önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyorlar. Biz geçmişten bugüne yaptığımız işlerle gurur duyduk'' şeklinde konuştu.

Yakında düğünü olacak kursiyere bohça hediyesi

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası yakında düğünü olacak olan kursiyere hediye edildi. Ardından protokol hep birlikte açılış kurdelesini keserek Çayırova sergisinin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Başkan Büyükakın ve beraberindekiler el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Başkan Büyükakın gün sonunda halk oyunları kursiyerlerinin sergiledikleri gösteriyi ziyaretçilerle birlikte izledi.