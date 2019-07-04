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Çayırova sünnet şöleni 8 Temmuz'da

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek.

KOCAELİ (İHA) – Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek.


Çayırova'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettiren Çayırova Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleni 8 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da belediye hizmet binası önünde gerçekleşecek. Çayırova Belediyesi'nin organizasyonu ve özel hastanelerin desteği ile sünnet olacak toplam 374 çocuk için düzenlenecek şölende Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi binası önündeki buluşmanın ardından Fatih Caddesi'nden belediye önüne yapılacak konvoyla sürecek. Şölende Başkan Çiftçi'nin yapacağı konuşmanın ardından çocuklara yönelik çeşitli gösteri ve eğlenceler düzenlenecek.

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