Çayırova ve Gebze'de yollar daha konforlu olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da yolların daha kaliteli ve modern olması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ve Gebze ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 69 bin 650 ton asfalt, 9 bin ton asfalt yama, 33 bin metrekare parke ve 30 bin metre bordür işleri yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 15 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklif 36 milyon 372 bin TL iken en düşük teklifi ise 25 milyon 920 bin TL oldu.