Çayırova'da 24 saat dezenfekte

İlçede korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Çayırova Belediyesi dezenfekte uygulamalarına devam ediyor. Eğitim, sağlık alanlarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı her bir noktada ve dernekler, toplu taşıma araçları, caddeler, sokaklar, parklar gibi alanlarda da dezenfekte uygulamasına aralıksız olarak devam eden Çayırova Belediyesi, bünyesinde oluşturmuş olduğu dezenfekte timi ile ilçede önemli işlere imza atıyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfeksiyonuna büyük önem veren Çayırova Belediyesi, dezenfekte timi ile 3 vardiya olarak hizmet veriyor. Timler, belirlenen noktalara gitmeden önce titizlikle özel kıyafetlerini giyiyor, maske takarak ekipmanlarının steril olmasına özen gösteriyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, virüsün yayılabileceği alanları temizliyor.