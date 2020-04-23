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Çayırova'da 4 günde 140 bin maske dağıtılacak

Virüsle mücadele kapsamında Çayırova Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapı kapı gezerek ilçede yaşayan vatandaşlara içinde maske de bulunan 140 bin adet hijyen paketi dağıtacak.


Virüsle etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ilçe halkının en önemli ihtiyacı olan maskeleri ev ev ilçe halkına dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz hafta seri üretimi başlayan ve 100 bini bulan maske üretimi bir taraftan devam ederken bir taraftan da dağıtım başladı. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 4 gün evde kalan vatandaşlara kapı kapı gezilerek, içinde maske, kolonya, dezenfaktan, ıslak mendil bulunan hijyen paketi dağıtılıyor.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maske dağıtım öncesi belediye binası önünde toplanan dağıtım ekibiyle buluştu. Virüsle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Başkan Çiftçi, bu süreçte vatandaşların en çok talep ettikleri maskeyi kendi imkanlarıyla ürettiklerini, bugünden itibaren 4 gün içinde tüm ilçeyi mahalle mahalle, ev ev gezerek içinde maske, kolonya, ıslak mendil ve dezenfaktan bulunan 140 bin adet hijyen seti dağıtacaklarını söyledi. Başkan Çiftçi'nin konuşmasından sonra görev bölümü yapılan 150 kişilik ekip sahaya indi.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çitçi'de ekiplerle birlikte mahallelere giderek vatandaşlara maske dağıttı.

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