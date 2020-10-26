Çayırova'da 81 il için 81 fidan dikildi

Çayırova'da oluşturulan Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na 81 il için 81 fidan dikildi.

Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği programda Kuştepe Mesire alanında oluşturulan Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na fidan dikildi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Kenan Tuzcu, Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Temel Çorlu ve yönetimi, gençlik meclisi üyeleri ve çocukların katıldığı programda konuşma yaptı. Hatay'da çıkan yangında kül olan ormanlar için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, “Burada oluşturduğumuz Hatay Yangını Hatıra Ormanına 81 ilimize temsilen 81 fidan dikiyoruz. Yaşadığımız şehirde olabildiğince yeşil alan sayısını artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, bulduğumuz alanları yeşillendiriyoruz. Dünyada bütün canlılara değer vermeliyiz ve sevmeliyiz. Yavrularımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.