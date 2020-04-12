Çayırova'da boş kalan caddeler dezenfekte ediliyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile boş kalan ve daha önce yıkanan caddeleri dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekipleri, ilçede bulunan 24 caddeyi hummalı bir çalışma ile dezenfekte ediyor. Çayırova'yı mahalle mahalle yıkayan ekiplerin caddelerde sabahın erken saatlerinde başladığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 3 kez yıkanan caddelerin, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile boş kalması üzerine rahat bir çalışma ortamı bulan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat çalışan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı olanları her gün, cadde ve sokakları belirli bir plan dahilinde dezenfekte çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.