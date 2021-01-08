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Çayırova'da çevreci çalışmalar sürüyor

Çayırova Belediyesi, 134 bin 140 vatandaşın desteğiyle 1.

373.166 kilogram sera gazı salınımını önledi ve 31.807.800 Kwh enerji tasarrufu sağladı.


İlçedeki atıkları ekonomiye kazandıran Çayırova Belediyesi, çevreyi korumak adına çalışmalarını sürdürüyor. Çayırova, tüm bu çalışmalar kapsamında 134 bin 140 vatandaşın duyarlılığı ve desteğiyle 1.373.166 kilogram sera gazı salınımını önledi, 31.807.800 Kwh enerji tasarrufu sağladı, 131.886 adet ağaç kurtardı ve 19.395 metreküp depolama alanı kazandı.


İlçe geneline yerleştirilen geri kazanılabilir atık konteynerleri ve kumbaralarıyla atıkları yerinde ayrıştıran belediye, Sıfır Atık İletişim Hattını arayan vatandaşların kapısından atık alımı yapıyor.

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