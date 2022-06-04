Çayırova'da el emeği, göz nuru ürünler görücüye çıktı

Bilgi evlerinde düzenlenen meslek ve sanat edindirme kurslarına katılan kursiyerler, hayır panayırı ve sergide hünerlerini sergiledi. Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen sergide kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek harcayarak yaptıkları ürünler görücüye çıktı. Belediye önündeki açık otoparkta gerçekleşen sergide, el emeği ile yapılan örgü, kıyafet, oyuncaklar stantlarda ziyaretçilerle buluştu. Sergi alanında gün boyu süren yöresel müzikler etkinliğe katılanları eğlendirdi. İlgi gören etkinlikte çocuklar kendileri için oluşturulan oyun alanında gönüllerince eğlendi.