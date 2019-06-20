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Çayırova'da engelliler yalnız değil

Çayırova’da yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer alabilmeleri amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Engelli Koordinasyon Merkezi” hizmet ağlarını her geçen gün genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova'da yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer alabilmeleri amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Engelli Koordinasyon Merkezi” hizmet ağlarını her geçen gün genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.


Engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatlarıyla hizmetlerine yenilerini ekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM), Nisan ve Mayıs ayında toplam 735 vatandaşa çeşitli konularda hizmet verdi. Engelli vatandaşlar ve yaşlılara danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin yanı sıra hasta yatağı, engelli çocuk ve yetişkin hasta bezi, ücretsiz ulaşım kartı, hastanelerden randevu temin etme, hasta refakati, evde bakım aylığı, 2022 maaşı, kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakım, ihtiyaç sahiplerine engelli sandalyesi ve akülü araç hizmeti veren Çayırova Belediyesi, engelli vatandaşları sosyal yaşamda daha aktif olmaları adında da çeşitli projelerle imza atıyor. İlçedeki kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar neticesinde engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına da dokunan Çayırova Belediye, sinemadan tiyatroya, kültür sanat etkinliklerinden spora, tarihi ve kültür gezilerinden toplumsal etkinliklere kadar her alanda hizmetlerden faydalanmalarına imkan sunuyor.

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