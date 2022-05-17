Çayırova'da gençlik ve spor festivali heyecanı

Çayırova Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenecek Gençlik ve Spor Festivali, 19 Mayıs Perşembe günü Çayırova Stadyumu'nda gerçekleşecek açılış ile başlayacak.

4 gün sürecek festivalde, ayak tenisi, basketbol, voleybol, körling, parkur, jimnastik, ayak bilardosu, okçuluk ve dart gibi birbirinden keyifli 18 spor köşesi bulunacak. 7 den 70'e herkese hitap edecek festival, 4 gün boyunca geç saatlere kadar sürecek. Çocuklara yeni spor branşları tanıtma ve öğretme imkanı sunan festivalin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Festivalin ilk günü Çayırova'da rap rüzgarı esecek. Ayaz Erdoğan en güzel eserleriyle festivale katılanlara müzik dolu bir akşam yaşatacak. İkinci gün sahne Extreme Stars ekibinin olacak. Dans, akrobasi ve bisiklet şovları ile aksiyonun üst seviyeye çıkacağı sahne şovunda nefesler tutulacak. Festivalde 3. gün Karizma Show ekibi basketbol gösterisiyle izleyenlerle buluşacak. Festivalin son gününde Pinhani grubu hayranlarıyla buluşacak.