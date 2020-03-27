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Çayırova'da halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Çayırova Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanları 24 saat üç vardiya olarak dezenfekte ediyor.


Her gün dezenfekte timi ekibi ile belediye hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs ve taksi durakları, sağlık kuruluşları ve parklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları günlük düzenli olarak dezenfekte eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova'nın en işlek ve vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde bulunan esnafları da dezenfekte ediyor. İki gündür devam eden çalışmalar caddelerdeki esnaflar bitinceye kadar devam edecek.


Salgın virüsün yayılmaması ve halkın sağlığını korumak için adeta seferberlik ilan eden ve ilçe genelinde etkin ve yoğun bir çalışma yapan dezenfekte ekibinin yaptığı çalışmaları yakından takip eden ve sürekli bilgiler alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Biz süreci başından beri yakından takip ediyor ve dezenfekteye gece gündüz demeden üç vardiyalı bir ekiple devam ediyoruz. Halkımızdan bu süreçte mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamalarını rica ediyorum. Siz evinize kalın biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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