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Çayırova'da "İyi Ki Varsın Eren" filmi izletildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce teröristlerin saldırısı neticesinde şehit olan Eren Bülbül’ün hayat hikayesinin anlatıldığı filmi açık havada Çayırovalılarla buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl önce teröristlerin saldırısı neticesinde şehit olan Eren Bülbül'ün hayat hikayesinin anlatıldığı filmi açık havada Çayırovalılarla buluşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her ilçede düzenlediği yaz etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede, Çayırova'da düzenlenen etkinlikte; 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş neticesinde şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi açık havada oynatıldı. İki şehidin hayat hikayesinin anlatıldığı film, Çayırovalı vatandaşlar tarafından duygu dolu gözlerle izlendi.

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