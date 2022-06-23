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Çayırova'da kadın tiyatro okulu açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin kadınlara özel düzenlediği 2.

Çayırova Belediyesi'nin kadınlara özel düzenlediği 2. dönem tiyatro okulu başlıyor. Oyuncu seçimleri 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde gerçekleşecek.


Çayırova Belediyesi, ilçedeki yetenekleri keşfetmek ve sanat hayatına kazandırmak için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Kadın ve Gençlik tiyatrosuyla Çayırova'nın sanat hayatına farklılık kazandıran Çayırova Belediyesi, kadınların sanat hayatında daha fazla yer almalarına imkan sunacak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Çayırova'da ikinci dönem tiyatro okulu açılmasına karar verildi. 25 Haziran Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak seçmelerin ardından tiyatro eğitimleri başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda kurulan kadın tiyatro ekibinin yıl boyunca aldıkları eğitim sonrası sahnede gösterdikleri performans Çayırovalı tiyatroseverlerden tam not almıştı.

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