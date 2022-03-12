Çayırova'da karla mücadele çalışmaları

Çayırova'da karla mücadele ekipleri, yurtta bir süre daha etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava muhalefetine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile kolları sıvayan ekipler küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Meteorolojinin kar uyarısı ile hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan ekipler, 3 vardiya olarak 7/24 görev yapıyor. Yağış öncesi kaldırımlarda donma riskine karşı solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağışın başlaması ile küreme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.