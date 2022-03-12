İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çayırova'da karla mücadele çalışmaları

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla, ilçedeki ana yolların açık kalması ve olumsuz koşullardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çayırova'da karla mücadele ekipleri, yurtta bir süre daha etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava muhalefetine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile kolları sıvayan ekipler küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Meteorolojinin kar uyarısı ile hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan ekipler, 3 vardiya olarak 7/24 görev yapıyor. Yağış öncesi kaldırımlarda donma riskine karşı solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağışın başlaması ile küreme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.