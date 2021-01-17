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Çayırova'da karla mücadele sürüyor

Çayırova Belediyesi, kar yağışı dolayısıyla yolların kapanmaması için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.


Yolların kapanmaması için ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergahlarında temizlik ve tuzlama çalışması yapan ekipler, 3 vardiya görev yapıyor. Herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda olan Çayırova Belediyesi, karla mücadele ekipleri deneyimli 40 personel, 3 tuzlama robotu,1 traktör, 2 greyder, 5 Beko loder, 1 ekskavatör ile 3 vardiya karla mücadele ediyor.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan yardımcıları ile Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne giden Çiftçi, teyakkuzda olan karla mücadele timlerini ziyaret etti. Personelle bir süre sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, karla mücadele çalışmasında kolaylıklar diledi.

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