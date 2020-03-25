Çayırova'da korona virüsle mücadele 24 saat sürüyor

Çayırova'da korona virüsle mücadele devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ibadethaneler, okullar, semt konakları, kültür merkezleri, muhtarlıklar, dernekler, bankalar, sağlık kuruluşları, caddeler, sokaklar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları sürekli dezenfekte eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yenimahalle'de kurulan semt pazarında dezenfekte noktası oluşturdu. Pazarın giriş ve çıkış noktalarında kurulan dezenfekte noktası ile mücadelesine bu alanlarda da devam eden belediye, yine caddelerde dezenfekte ve yıkama çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Belediyenin hizmet araçlarında da yapılan dezenfekte uygulaması kapsamında çöp alımı gerçekleştirilen kamyonlarında dezenfektesini yapan kurum, gece gündüz demeden korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlardan gelen taleplere de anında dönüş yapan Çayırova Belediyesi, haftanın 7 günü 24 saat sistemli bir şekilde korona virüsle mücadelesini sürdürüyor.