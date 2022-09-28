İhlas Haber Ajansı

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Çayırova'da marketler denetleniyor

Çayırova’da zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, kasa, raf, etiket ve fiyat kontrol edildi.

Çayırova'da zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, kasa, raf, etiket ve fiyat kontrol edildi.


Ekipler denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceledi. Reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceledi. Aynı zamanda, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenerek, market yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

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