Çayırova'da Mart meclisi gerçekleştirildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında belediye meclis salonunda Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantı şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Mecliste konuşma yapan Başkan Çiftçi, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiklere muvaffakiyet ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili meclise bilgiler veren Başkan Çiftçi, Çayırova'ya hizmet ettiklerini, çocuklara daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını, gelecek nüfusa göre planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Belediye birimlerinin vatandaşlara hizmete devam ettiğini, eksiklere anında müdahale edildiğini anlatan Çiftçi, imar servisine yeni vizyon tanımladıklarını, ruhsat harçları ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını söyledi. Çiftçi, Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Çayırova'yı bahar ayına hazır hale getirecek çalışmalara devam ettiği sözlerine ekledi. Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddeleri karara bağlandı.