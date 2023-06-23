Çayırova'da mezarlıklar bayrama hazır

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan Akse ve Şekerpınar mezarlıklarını bayrama hazır hale getirdi.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Akse ve Şekerpınar mezarlıklarında hummalı bir çalışma yaptı. Vatandaşların daha rahat bir ortamda kabir ziyareti yapması için gayret gösteren ekipler, mezarlık genelinde yabani ot sökme ve ot biçme işlemleri gerçekleştirdi. Her iki alanda da çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe mezarlıkları bayrama hazır hale getirildi.

Öte yandan, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlara Arife günü çiçek dağıtacak. Ekipler, Akse ve Şekerpınar Mezarlığı girişlerinde ziyaretçilerin Kurban Bayramı'nı kutlayacak ve çiçek takdim edecek.