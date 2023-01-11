Çayırova'da öğrenciler LGS ve YKS hazırlık kurslarında eğitim görüyor

Çayırova'da ortaokul öğrencileri bilgi evlerinde LGS'ye, lise ve mezun öğrenci grubu ise gençlik merkezinde YKS sınavlarına hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezinde tecrübeli eğitimci kadrosu öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Bilgi evlerinde 5. sınıftan 8. sınıfa kadar LGS hazırlık grupları eğitim görürken, bunun yanı sıra 2. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrenciler için kurslar bulunuyor. 9.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrenci gruplarının yanı sıra mezun öğrenciler üniversiteye hazırlanıyor. Tecrübeli eğitimciler, öğrencileri hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere kazanması için yoğun bir mesai harcıyor.