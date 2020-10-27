Çayırova'da parklar yenileniyor

Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi üç parkı revize eden ve bir yeni park yapan Park Bahçeler Müdürlüğü, Şekerpınar Mahallesi'ndeki Fatih Metin Parkı'nda yenileme çalışması başlattı. Oyun alanı, spor ve oturma alanların yapılacağı parka modern bir görünüm kazandırmak için hummalı bir çalışma yapan ekipler, Emek Mahallesi'nde bulunan Şehit Davut Ali Karadağ Parkı'nı da revize ediyor. Sert zemin, duvar üzerine çit ve rulo çimin serileceği parkta çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.