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Çayırova'da projelere dijital inceleme

Çayırova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, zaman ile kağıt israfının önüne geçmek ve daha hızlı hizmet verebilmek için inşaat projelerini dijital ortamda inceliyor.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dijital alt yapısının yenilenmesi ile inşaat projeleri dijital ortamda kontrol edilerek, zaman ve kağıt israfının önüne geçiliyor. Uygulamada, yapı ruhsatı ile ilgili başvurudan ruhsat yazımına kadar olan süreçlerle ilgili yapı sahiplerine kısa mesajla bilgi veriliyor. Yapı ruhsat başvuru ve yazışmalarını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden dijital ortamda yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, projelerinin dijital ortamda arşivlenmesi için teknik altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

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