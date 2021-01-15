Çayırova'da ‘Sevince' afişleri merak uyandırdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bilboardlara asılan 'Sevince' afişleri sosyal medyada ilçe gündemine oturdu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaklaşık iki hafta önce ilçenin dört bir yanına asılan afişler vatandaşların dikkatini çekti. Tüm bilboardlarda yer alan afişler merak konusu oldu. Afişleri görenler ise cep telefonlarına sarıldı.

Herkes afişin önünde selfie çekiyor

İlçenin her köşesinde yer alan 'Sevince' afişlerini gören vatandaşlar selfie çektirmeyi ihmal etmiyor. 'Sevince' yazısı sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Çayırovalı vatandaşlar yazının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyor