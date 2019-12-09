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Çayırova'da sokaklar parke ile kaplanıyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Emek Mahallesi’nde sokaklardaki parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Emek Mahallesi'nde sokaklardaki parke taşı çalışmalarını sürdürüyor.


Emek Mahallesi'nde birçok sokakta sıcak asfalt uygulaması yapan Çayırova Belediyesi, çalışmalarına parke yol yapımı ile devam ediyor. Hava şartları uygun olduğunda üstyapı yatırımlarına devam eden ekipler, bordür çalışması da yapıyor. Belirli bir program dâhilinde üst yapı uygulamasını büyük bir ölçüde tamamlayan Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi'nde doğalgaz çalışması tamamlanan sokaklarda da asfalt yama çalışmasına hız verdi. Bosna Caddesi üzerindeki sokaklarda biten doğalgaz hatlarının üst yapısında yama uygulaması yapan belediye ekipleri, aynı zamanda bozuk olan sokaklarda da tamiratlarını gerçekleştiriyor.


Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda, cadde ve mesire alanlarındaki uygulamalarını sürdürüyor. Sonbahar mevsiminde ilçenin değişik yerlerine dikilen mevsimlik çiçekler Çayırova'ya ayrı bir güzellik katıyor. Parklardaki bakım ve onarım uygulamalarına da aralıksız devam eden ekipler, kavşakların örtüsüne yeşil bir görünüm kazandırıyor.

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