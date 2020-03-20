Cayırova'da tedbirler sürdürülüyor

Çayırova Belediyesi, ilçe halkının sağlığını korumak için korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri sıkı ve titiz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Belediye hizmet binası başta olmak üzere ilçe genelindeki kamu kurumları, duraklar, belediye hizmet birimleri, parklar, muhtarlıklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı ortak alanları dezenfekte eden Çayırova Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda umuma açık olan yerlere zabıta müdürlüğü tarafından yapılan tebligat sonrası, söz konusu işletmelerin genelgeye uyup uymadığını kontrol ediyor. İş yerlerinde hijyen ve fiyat artışıyla ilgili denetimde de bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Belediyede görev yapan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişileri idari izne ayıran Çayırova Belediyesi, salgın virüse karşı belediye binasın da tedbirlerini artırdı. Hizmet binasında bir çok noktaya dezenfektan koyan, hijyen ve temizliği daha da artıran Çayırova Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 14 kuralını şehrin bir çok noktası ve belediye binasında görünür yerlere asarken, billboardlarda da uyarıcı yazılarla vatandaşların bilgilenmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla korona virüse karşı belediye olarak alınan tedbirleri uygulamaya devam ettiklerini belirterek, “Belediye olarak tedbirlerimizi aldık, sıkı ve titiz bir şekilde uyguluyoruz. Halkımız, Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını mutlaka uygulasın. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.