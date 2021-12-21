İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çayırova'da tiyatro kursu kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi’nin ücretsiz düzenleyeceği uygulamalı tiyatro kurslarının kayıtları başladı.

Çayırova Belediyesi'nin ücretsiz düzenleyeceği uygulamalı tiyatro kurslarının kayıtları başladı.


Çayırova Belediyesi, düzenlediği kurslarla çocuk ve gençleri aktivitelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda tiyatro kursuna da kayıt işlemleri başladı. 3. sınıftan 12. sınıfa kadar olan çocuk ve gençlerin faydalanabileceği kurslara kimlik fotokopisi ve HES kodu eşliğinde kayıt oluşturulabilecek. Ezbere dayalı eğitimden ziyade, hayal gücüne ve oyunlara dayalı eğitim sağlanan drama eğitimini Ziyafet Sofrası tiyatro ekibi oyuncuları verecek. Çocuklar ve gençler alacağı drama eğitimiyle hayal güçlerinin gelişimine katkı sağlayacak. Kayıtlar 31 Aralık tarihine kadar sürecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.