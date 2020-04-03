Çayırova'da yaşlılara 24 saat hizmet veriliyor

Vefa Destek Koordinasyon Merkezinden sevk ve idare edilen 65 kişilik Çayırova Belediyesi ekibi, vatandaşların taleplerini kısa bir süre içinde adresine teslim ediyor. Bu merkezden hizmet alan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaş, market, pazar ve eczane alışverişlerini yapan ve 24 saat çalışan vefa ekibi bugüne kadar 600 kişiye hizmet verdi. Üç vardiya görev yapan ekibin hizmetlerinden memnun kalan vatandaşlar, vefa destek ekibini kuran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür ettiler.

Sosyal Belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyerek ilçede ilk defa sosyal yardımları Çayırova Kart'la yapan Çayırova Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara verilen ve belediye gelme imkanı olmayan kişilerin kartını vefa destek ekibi ile evine ulaştırıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve titiz bir araştırma sonucu ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen Çayırova Kart büyük kolaylık sağlıyor.