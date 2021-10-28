Çayırova'da yazarlar kitapseverlerle bir araya geliyor

Çayırova Kitap Fuarı'na katılan yazarlar Serdar Tuncer, Said Ercan ve Hatice Kübra Tongar söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluştu. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştiren Serdar Tuncer, katılımcıların kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Dijital Çağda Gençlik' konulu söyleşide gençlerle buluşan yazar Said Ercan ise yabancı kaynaklı yeni dijital medya organlarının gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerine değindi. Ercan ayrıca, yabancı kaynaklı oyunların ‘Youtuberler' vasıtasıyla çocuklara ulaşıp şiddet içerikli mesajların çocuklara taşındığını kaydetti.

Yazar Hatice Kübra Tongar da, 'İyileşen Çocukluğum, İyileşen Anneliğim' isimli söyleşisiyle kitapseverlerle bir araya geldi. Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı konularına değinen Hatice Kübra Tongar, insanın bilincinde nelerin yer edindirdiğine dair düşünceleri, bilimsel ve hayattan örneklerle açıkladı. Çocuk psikolojisi ve ebeveynlikten de bahseden yazar Tongar, kitaplarını imzaladığı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söyleşilere katılan yazarlara plaket takdim etti.