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Çayırova'da Yerli Malı Haftası kutlandı

Çayırova Belediyesi, Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte kültürel kıyafetler, yöresel yiyecek ve içecekler tanıtıldı.


Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde ‘Yerli Malı Haftası' etkinliği düzenledi. Etkinlikler kapsamında yöresel müziklerle birlikte oyunlar oynanırken, salonda açılan stantlarda kültürel kıyafetler, yöresel yiyecek ve içecekler tanıtıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte konser veren Şef Ünal Dursun, 7 bölgeden türkü seslendirdi. Stantları gezen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuklarla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte konseri dinledi.

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